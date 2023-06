Ascoli, commercio in lutto: addio al ‘ricambista’ Giulio Ciccoianni

Aveva 87 anni ed è il padre di Gianluca, ex azionista dell'Ascoli Calcio. La sua attività, in città, ha segnato un pezzo di storia

ASCOLI – Il commercio ascolano è in lutto. È morto, a 87 anni, Giulio Ciccoianni, che per decenni è stato un punto di riferimento per tante officine meccaniche del territorio. Insieme a suo padre Pierino, infatti, aveva avviato la nota e omonima attività di ricambi auto, aprendo il primo negozio a due passi dal duomo, in piazza Arringo. Giulio aveva ereditato la sua passione e la sua professione anche al figlio, Gianluca Ciccoianni, il quale è invece il titolare della Tecnoricambi, che si trova in via dell’Artigianato.

Il personaggio

Gianluca è molto noto in città, essendo stato azionista dell’Ascoli Calcio fino a qualche anno fa, sotto la gestione di Francesco Bellini e sotto la presidenza di Giuliano Tosti. Giulio, però, oltre a Gianluca, ha anche altri due figli: Gianpiero, ex arbitro di calcio in serie C, e Gianluigi. La famiglia Ciccoianni, ad Ascoli e più in generale in tutto il Piceno, è davvero molto conosciuta, tanto che la morte di Giulio ha lasciato di stucco proprio tutti. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, nel popoloso quartiere di Monticelli. Grandissimo tifoso dell’Ascoli Calcio, Giulio Ciccoianni continuava a seguire le partite della squadra della sua città con grande attenzione e fermento. Era anche un appassionato di auto storiche e con la sua Lancia Fulvia partecipava spesso ai raduni che si svolgevano in tutta Italia.