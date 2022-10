Ascoli,” Come un padre” il docu-film su Carletto Mazzone in uscita il 2 Novembre

ASCOLI PICENO – Verrà presentato domani 30 ottobre al Teatro Ventidio Basso, “Come un padre”, il docu-film dedicato a Carlo Mazzone. Ex calciatore e allenatore, è l’uomo che detiene il record per il numero di panchine in serie A: ben 795 presenze.

La sua carriera da allenatore ha avuto inizio nell’Ascoli Calcio nel 1968. All’epoca giocava nelle file dei bianconeri ma un grave infortunio minò la sua carriera. Fu così che il presidentissimo Costantino Rozzi gli affidò la panchina dell’Ascoli. E lui in pochi anni condusse la squadra dalla serie C alla serie A.

La sua carriera proseguì poi con Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia, Livorno.

Nel 2019 la città di Ascoli Piceno gli ha voluto intitolare la tribuna Est dello stadio “Del Duca” per omaggiare la sua figura diventata nel tempo un emblema in tutta Italia e anche al di fuori del confini nazionali. Il 29 settembre gli è stata conferita anche la cittadinanza onoraria.

Il docu-film racconta la storia e la vita di uno dei personaggi più importanti della storia del calcio italiano attraverso le varie testimonianze della sua famiglia e di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare con lui. Nomi importanti come Roberto Baggio, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Pep Guardiola e tanti altri per i quali Carlo Mazzone è stato non solo un grande allenatore ma “come un padre”.

«”Er magara” Così ti chiamavamo. Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo. Oggi grazie a “Come un padre” tutti potranno conoscere la splendida storia di un uomo come te, che ha amato il calcio e i suoi calciatori. Sei sempre nel mio cuore, sai quanto ti voglio bene» ha scritto Francesco Totti suoi suoi profili social. Per il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti: «L’uomo prima che allenatore, una persona straordinaria raccontata da aneddoti e testimonianze di chi l’ha vissuta»

Scritta dal regista Alessio Di Cosimo, Alessandra Kre, Francesco Trento, la pellicola è stata realizzata in collaborazione con Iole Mazzone, attrice e nipote di Carletto, in uscita il 2 Novembre, sarà disponibile su Prime Video.