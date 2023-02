Ascoli, una collettiva di pittura in maschera con gli artisti di Artemista

Al chiostro di San Francesco ad Ascoli si svolgerà una " Collettiva in maschera" ad opera degli artisti locali dell' associazione Artemista

ASCOLI PICENO – In occasione della proclamazione dei vincitori del concorso in maschera del Carnevale di Ascoli, domenica 26 febbraio al Chiostro di San Francesco, ci sarà una grande esposizione pittorica ad opera dell’associazione “Artemista – Artisti Indipendenti”.

Gli artisti, proprio per celebrare il carnevale appena concluso, daranno vita all’evento “Collettiva in maschera”.

Gli spettatori potranno vedere realizzare le diverse opere, proprio come già accaduto in occasione della Marguttiana, svoltasi in Rua delle Stelle e Lungo Castellano.

Gli artisti

A partecipare alla mostra saranno numerosi artisti: Annalisa Piergallini, Antonella Bigi, Antonello Pala, Davide Curzi, Diana Agostini, Emma Eugeni, Enzo Morganti, Giuliano Cipollini, Giulio Paci, Lorenzo Galli, Lucio Alfonsi, Maria Grazia Morganti, Maya, Mariano Binni, Monica Gabrielli, Roberto Sansoni, Sergio Ranalli, Simona Petracci, Vincenzo Costantini e tanti che si aggiungeranno tra stasera e domani.

I progetti

L’associazione “Artemista – Artisti indipendenti” continua a portare avanti il suo progetto per dare nuova vita alle vetrine e agli spazi del espositivi rimasti vuoti.

Si tratta di un modo originale di coniugare arte e lotta al degrado: grazie all’impegno dei diversi artisti e all’esposizione delle loro opere daranno una nuova immagine a questi luoghi, per un vero e proprio percorso culturale di valorizzazione, sia delle vie interessate sia delle opere esposte, come un vero museo diffuso antidegrado.