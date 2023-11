Ascoli, cittadinanza onoraria agli “Angeli del Bello”: hanno reso più pulita la città

ASCOLI – Un riconoscimento assegnato a chi si impegna, quotidianamente, per mantenere pulita la città. Il consiglio comunale di Ascoli ha conferito la cittadinanza onoraria agli ‘Angeli del Bello’, nel corso dell’incontro che si è svolto ieri (mercoledì 15 novembre) al palazzo dei Capitani. Un attestato molto importante per un’associazione che da diversi anni contribuisce appunto a migliorare la città attraverso la rigenerazione urbana, promuovere la riscoperta del senso civico, educare ed ispirare le generazioni future.

L’obiettivo

«Tanti luoghi di degrado hanno trovato nuova vita grazie alle loro azioni di intervento civico – commenta Francesco Ameli, capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale e tra i promotori per l’assegnazione della cittadinanza onoraria -. Nel mio intervento ho ripreso una citazione di Peppino Impastato il cui fratello in questi giorni è stato proprio nei comuni del Piceno: ‘È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore’. Perché una città bella è una città accogliente, una città accogliente è una città viva e una città viva è una città sicura e gli ‘Angeli del Bello’ contribuiscono in maniera determinante affinché ciò avvenga. Infine, un ringraziamento a tutto il consiglio comunale ed il sindaco Marco Fioravanti per aver accolto la proposta che ho avanzato insieme ai colleghi di opposizione nei mesi scorsi».