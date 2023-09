“Ascoli città metromontana”, tanti eventi per rilanciare tutto il Piceno

ASCOLI – Valorizzare i borghi del territorio Piceno attraverso la promozione e l’incremento turistico. Questo, in sintesi, l’obiettivo che mira a raggiungere il progetto denominato ‘Ascoli città metromontana’, presentato in Comune dal sindaco ascolano Marco Fioravanti, il primo cittadino di Montegallo Sante Capanna, quello di Folignano Matteo Terrani e l’assessore comunale di Venarotta Andrea Trenta. Una iniziativa che vede il coinvolgimento dei 33 comuni della provincia in una sorta di alleanza per una visione collettiva, appunto, di tutto il territorio.

L’obiettivo di Ascoli città metromontana

«È fondamentale, in un periodo come questo, unire le nostre forze per rilanciare il Piceno dopo anni complicati dovuti innanzitutto al terremoto e poi alla pandemia – ha spiegato Fioravanti -. Ringrazio anche gli altri sindaci del territorio perché hanno compreso la portata del progetto e hanno deciso di aderire promuovendo delle iniziative molto significative».

Nell’occasione, sono stati presentati gli eventi promossi, allo scopo di attirare visitatori da ogni parte della penisola anche in queste settimane, nonostante l’estate sia ormai terminate, nei comuni di Ascoli, Folignano, Montegallo e Venarotta. Ad Ascoli, ad esempio, spicca il concerto gratuito di Max Gazzè, in programma domenica a piazza del Popolo. Il sindaco, però, ha anche annunciato un altro concerto, sempre gratuito, che vedrà protagonista Roberto Vecchioni e che andrà in scena il 18 ottobre anch’esso nel ‘salotto cittadino’.

A Folignano, invece, si è già svolta la kermesse ‘Agricultura’, dall’8 al 10 settembre, che ha richiamato tantissime persone anche grazie alla presenza di Edoardo Bennato. A Montegallo, poi, il 15 ottobre ci sarà il dj set del grande Joe T.Vannelli, mentre il 22 ottobre l’esibizione in piazza del giovane pianista Steve. A Venarotta, infine, l’8 ottobre andrà in scena il concerto della band ‘La Rua’.