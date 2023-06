Ascoli, città dei cantieri: si punta a riaprire al più presto corso Trento e Trieste

ASCOLI – A pochi giorni dall’inaugurazione, in pompa magna, del rinnovato ponte di San Filippo, avvenuta nella mattinata di lunedì scorso, ad Ascoli ci sono ancora tanti cantieri che devono ancora concludersi e che si stanno protraendo più del tempo previsto inizialmente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti. Si tratta di opere strategiche per la città, molto attese da parte della popolazione.

Le opere

A spiccare, ad esempio, sono i lavori di corso Trento e Trieste, che dopo un periodo di impasse sembrano finalmente procedere in maniera spedita. In questi giorni, infatti, si sta ultimando l’operazione di allaccio della rete idrica della Ciip che sta interessando il tratto viario che da piazza Simonetti risale fino all’intersezione con via XX Settembre, a ridosso di piazza Arringo. Allo stesso tempo, prosegue anche la posa della nuova pavimentazione lungo tutta la via, in pietra lavica. Il cantiere di corso Trento e Trieste è attivo ormai da oltre un anno, ma era immaginabile che ci volessero tempi lunghi per portare a conclusione l’intervento. Nel frattempo, sono ripresi anche i lavori a piazza Diaz, nel quartiere di Campo Parignano, che verrà riqualificata con nuovi giochi destinati ai bambini e ai ragazzi della zona. Sui ritardi nei vari cantieri allestiti in città, comunque, ha gravemente pesato anche il maltempo, con le recenti piogge che ovviamente hanno fermato le ditte per qualche giorno, rendendo difficoltoso lavorare.