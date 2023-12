Ascoli: Cicchella, Vernia e la Pfm al Ventidio Basso grazie a ‘Follow Me Events’

ASCOLI – Nasce ufficialmente ‘Follow Me Events’, un’entusiasmante realtà locale dedicata all’organizzazione di eventi straordinari. Comici di fama nazionale e talenti musicali di spicco saranno i protagonisti di questa avventura che promette di portare divertimento e intrattenimento di qualità sia ad Ascoli che in tutto il Piceno. Per inaugurare il proprio percorso, ‘Follow Me Events’ presenta tre eventi eccezionali organizzati con la collaborazione di Ventidieci e Top Agency Music, patrocinati dal Comune di Ascoli Piceno, e che promettono di stupire e coinvolgere il pubblico. Tutti e tre si svolgeranno al teatro Ventidio Basso, dalle 21.

La comicità

Il primo è in programma il 20 marzo 2024 e vedrà protagonista Francesco Cicchella nel suo show intitolato ‘Bis’. Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroveremo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troveremo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, il maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiranno lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Il secondo appuntamento è quello del 6 aprile con Giovanni Vernia con lo spettacolo ‘A capa fresca’. Chi ‘tiene ‘a capa fresca’ ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, è sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade. Ogni occasione per lui è buona per divertirsi e sdrammatizzare. Giovanni è così, è sempre stato così. Glielo diceva sempre suo padre, di origini pugliesi: «Giovà, tu tieni la capa fresca». E così, ogni stortura di questo Paese, tra le mani di Giovanni si plasma e diventa incredibilmente pretesto per ridere: dalla sanità, vissuta in prima persona in seguito alla rottura di un piede, all’odio social, alla tv, alle ultime manie degli italiani in fatto di sport, di svago, di gusti musicali, dei personaggi più in voga. Un nuovo spettacolo ricco di ironia, di satira di costume, di parodie, imitazioni, musica ed energia, mai volgare, tutti ingredienti ai quali il poliedrico artista ci ha già abituato sia nei precedenti spettacoli sia tutti i giorni nel suo show radiofonico su Rds.

La musica

Il terzo evento andrà in scena il 4 maggio e vedrà protagonista la PFM. Quarantacinque anni dopo il tour ‘Fabrizio De André e PFM in concerto’, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi di tutta Italia con ‘PFM canta De André Anniversary’, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da ‘La buona Novella’, completamente rivisitati dalla band. ‘PFM canta De André – Anniversary’ avrà sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

L’obiettivo

Questi eventi segnano l’inizio di una serie di spettacoli indimenticabili curati da ‘Follow Me Events’: da comici che hanno conquistato il pubblico nazionale a talenti musicali che dominano la scena, l’obiettivo è garantire esperienze uniche che renderanno le serate speciali. ‘Follow Me Events’ è il risultato dell’unione di menti creative e appassionate, rappresentate da Giuseppe Anniballi, Alessandro ‘Il Piccio’ Piccioni e Nerio Masia: ognuno di loro porta competenze uniche nel mondo dell’intrattenimento, garantendo una varietà di eventi che accontenteranno i gusti di tutti. ‘Follow Me Events’ ha ovviamente anche dei canali social per consentire a tutti di restare sempre aggiornati sulle novità e le sorprese in arrivo.