Ascoli sotto choc: muore nel sonno una giovane mamma

ASCOLI – Piceno sotto choc. Un altro lutto improvviso, e inspiegabile, ha gettato nello sconforto l’intera città. È morta nel sonno, probabilmente a causa di un malore, Silvia Di Pietro, giovane mamma di soli 38 anni, figlia di Pietro Di Pietro, presidente del Coro Ventidio Basso, e di Carla Massi. La donna è deceduta a Bologna. Da qualche anno, infatti, viveva nella città emiliana, anche se è rimasta sempre molto legata ad Ascoli, dove la sua famiglia è molto conosciuta.

La ricostruzione

Silvia, appunto, sarebbe deceduta a causa di un malore, anche se le autorità sanitarie nel corso della giornata svolgeranno degli approfondimenti per capire meglio quali siano state le cause della morte. La donna lascia il marito Giovanni e il figlioletto Tommaso, di soli quattro anni. Silvia, a causa del lavoro del padre, ex generale dell’esercito, era cresciuta a Roma ma a 16 anni si era trasferita nel Piceno insieme ai genitori e alla sorella Serena, frequentando terzo, quarto e quinto superiore al liceo scientifico Orsini. Poi l’università a Bologna, dove si era laureata in ingegneria. E’ stato il marito, anch’egli ingegnere, a rendersi conto della gravità della situazione e chiamare i soccorsi, ma ogni tentativo di salvarla è stato purtroppo inutile. La data dei funerali verrà fissata solo dopo che si saranno completati i vari accertamenti.

La famiglia

Come detto, ad Ascoli la notizia della morte della 38enne è rimbalzata immediatamente tra un conoscente e l’altro. La famiglia della donna, appunto, è molto conosciuta e stimata. E anche Silvia, pur vivendo a Bologna, è molto conosciuta sotto le cento torri, visto che appena aveva una giornata libera ne approfittava per tornare.