Ascoli, consegnate le chiavi della città a Re Carnevale, presentato il programma 2023

Tutto pronto per il Carnevale di Ascoli Piceno. Dal 16 al 21 Febbraio i tradizionali appuntamenti in Piazza del Popolo

ASCOLI PICENO- Tornano gli splendidi lampadari in piazza del Popolo, torna la tradizione. La città delle cento torri è pronta a vestirsi di luci e colori e a rivivere dopo tre anni di stop, quel clima di festa e di allegria che tanto è mancato a tutti gli ascolani e non solo.

Dal 16 al 21 febbraio il Carnevale Storico di Ascoli Piceno torna a pieno regime nel salotto più bello d’Italia. Ascoli freme nell’attesa delle sue maschere, dei gruppi mascherati nelle giornate di sabato, domenica e martedì grasso.

E c’è soddisfazione nelle parole del sindaco Marco Fioravanti che durante la conferenza stampa di presentazione ha consegnato le chiavi della città a Re Carnevale, Carmelita Galiè, mascherina d’ oro 2020.

«Ripartiamo alla grande: aspettiamo tanta gente e tanti turisti – afferma-. Per la prima volta nella storia, Re Carnevale sarà rappresentato da una donna Carmelita Galiè: è un bel messaggio. Il nostro Carnevale è uno dei più autentici: è il più alto momento dell’ascolanità. Ringrazio gli organizzatori. È stato fatto un gran lavoro di squadra».

«Una bella emozione per tutti noi. Dopo tre anni ritrovarci qui è un piacere: il Carnevale è cultura ed è un patrimonio importante per la città», aggiungono l’assessore agli eventi, Monia Vallesi e il presidente del consiglio, Alessandro Bono.

Tanti saranno gli appuntamenti della manifestazione.

«Finalmente tornerà il nostro Carnevale: per noi è vita, è cultura, è partecipazione, è un qualcosa che va vissuto a pieno. Tutto l’anno lavoriamo per organizzare al meglio questo evento. Stiamo cercando di coinvolgere il più possibile i giovani, da qualche tempo stiamo portando avanti un progetto per importare la storia e le tradizioni del Carnevale Storico del Piceno alle scuole superiori. Siamo pronti a festeggiare e a divertirci. Anche se dovesse presentarsi il Coronavirus in persona, noi quest’anno ci maschereremo», dichiara Marco Olori, presidente del direttivo del Carnevale di Ascoli.

II programma degli eventi

Ricco il programma del Carnevale 2023, che come di consueto ha aperto le danze il giorno di Sant’Antonio Abate.

Le iscrizioni per i gruppi mascherati prenderanno il via dal 13 febbraio nella Sala Cola dell’ Amatrice, dove rimarranno esposti i costumi tradizionali delle maschere ascolane, Re Carnevale, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne.

Giovedì grasso, il 16 febbraio alle ore 09:00 torna in Piazza del Popolo il “Carnevale delle scuole”, alla presenza di Re Carnevale Buonumor Favorito e Lù Sfrigne mentre nel pomeriggio ci sarà la musica della band “Vhs Rock Band”.

Sabato 18 febbraio, alle ore 15:00 a Palazzo dei Capitani, è previsto un laboratorio per bambini di conoscenza e interpretazione sul tema “Storie di maschere e Carnevali”. Poi appuntamento dalle ore 17:00 con il Carnevale in Piazza del Popolo, riservato ai gruppi iscritti nella categoria OB (Omnia Bona). Come da tradizione, presso il chiostro di San Francesco si svolgerà “La Raviolata” a cura dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” e del gruppo “Lì Precise”. Ma la vera novità, per aprire gradualmente un percorso da sviluppare nelle edizioni successive, è rappresentata dal veglione organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” al Circolo Cittadino. Veglione con due tipologie di ingresso a pagamento: alle ore 20 cena con ballo (richiesta la maschera o in alternativa abito scuro) e dopo le 22 ingresso solo per il ballo.

Domenica 19 febbraio torna il Carnevale in Piazza. In serata, festa danzante.

Martedì 21 febbraio Carnevale in Piazza a partire dal primo pomeriggio. A seguire, ballo in piazza per la chiusura dei festeggiamenti del Carnevale 2023 con la musica del gruppo musicale “Doctor Vintage” e nomination dei gruppi mascherati per categorie.

Sabato 25 febbraio al Teatro dei Filarmonici si terranno le premiazioni del concorso dei gruppi mascherati.