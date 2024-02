Ascoli, le chiavi della città consegnate a Re Carnevale: comincia la festa

La settimana carnascialesca ha avuto inizio. Giovedì il primo appuntamento clou: il concerto in piazza di Cristina D'Avena

ASCOLI – Ascoli si tuffa ufficialmente nel Carnevale. Nel weekend appena trascorso, infatti, precisamente nella giornata di sabato 3 febbraio, è stata consegnata la chiave della città a Re Carnevale, che quest’anno verrà interpretato da Enzo Impiccini, vincitore della ‘Mascherina d’Oro 2023’, da parte del sindaco Marco Fioravanti. All’ombra del Palazzo dei Capitani, il simbolico passaggio di poteri è avvenuto alla presenza di Buonumor Favorito e Lu Sfrigne, maschere tipiche del Carnevale di Ascoli.

Il programma

«Mi raccomando, non prendetemi troppo in giro quest’anno», ha chiesto sorridendo il primo cittadino, alludendo al fatto che nel teatro da strada tipico del Carnevale di Ascoli la satira politica è il sale. E sovente il sindaco è protagonista delle macchiette che animano il centro storico nelle giornate di domenica e Martedì Grasso. Oltre al Concorso mascherato in programma nei giorni clou nelle vie del centro storico, il Carnevale di Ascoli prevede giovedì gli spettacoli degli studenti e il concerto, nel pomeriggio, di Cristina d’Avena. Sabato pomeriggio la classica ‘Raviolata’ con la distribuzione gratuita dei ravioli ‘ncaciati (ravioli di gallina lessi, conditi con cannella e pecorino) alla Loggia dei Mercanti.