Ascoli, ‘cestino intelligente’ per la raccolta dei rifiuti

ASCOLI – Un passo verso una gestione dei rifiuti più moderna, efficiente e sostenibile. Dopo la prima installazione in Piazza Roma lo scorso dicembre, arriva ad Ascoli un secondo cestino ‘intelligente’. Questo è stato collocato in viale Indipendenza, nei pressi del ponte di Porta Maggiore. Si tratta di una delle aree più frequentate da cittadini e turisti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova.

Il funzionamento

Il nuovo dispositivo, battezzato Ultrafill, è pensato per la raccolta dei cosiddetti ‘rifiuti da passeggio’. Ma anche per i bisogni dei cani. Costruito in acciaio zincato, è dotato di trattamento protettivo ‘easy clean’. Questo facilita la rimozione di graffiti e segni di usura. La vera novità è nella tecnologia. Grazie a un sistema brevettato di compattazione, il cestino è in grado di ridurre i rifiuti fino a sette volte, aumentando di conseguenza la sua capienza. Alimentato da pannelli solari che ricaricano le batterie interne, Ultrafill monitora costantemente il livello di riempimento. E, quando non è più possibile comprimere i materiali, invia una notifica in tempo reale tramite app o computer. Questo consente agli operatori di intervenire solo quando necessario, riducendo i passaggi dei mezzi di raccolta, ottimizzando i costi e abbattendo le emissioni di anidride carbonica.