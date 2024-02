Ascoli, centra un tombino scoperto e si schianta contro un palo: «Viva per miracolo»

ASCOLI – Poteva finire in tragedia, l’incidente avvenuto domenica sera lungo la zona industriale, ad Ascoli, all’altezza della fabbrica Scandolara. Una donna, la barista Caterina Losani, stava viaggiando insieme a due ragazze (la figlia e una sua amica), quando a un certo punto la sua Fiat 500 ha centrato in pieno un tombino che era rimasto aperto. La guidatrice non è riuscita a mantenere il controllo dell’auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro un palo.

Il racconto

A chiedere l’intervento del 118 e dei carabinieri è stato un automobilista che passava da quelle parti. L’incidente si è verificato poco prima delle 21, con le tre donne che stavano tornando a casa a Castorano. «Non so come abbiamo fatto, ma siamo vive per miracolo – racconta Caterina Losani -. Non mi ero accorta, ovviamente, della presenza del tombino scoperto, anche perché non era segnalato. Tra l’altro, andavo molto piano e tutti, nel veicolo, indossavamo le cinture di sicurezza. Forse anche per questo ci siamo salvate. Ma lo spavento è stato tanto e poteva finire in tragedia. Il mio avvocato cercherà di far luce su questa vicenda. I responsabili paghino».