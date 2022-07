ASCOLI – Gli ascolani si ritrovano a venerare, ancora una volta, il loro Santo Patrono. Si sono aperti ufficialmente oggi, come tradizione, nella giornata dedicata a Sant’Anna, i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio, protettore dal terremoto. Un periodo lungo e intenso, caratterizzato da tanti appuntamenti, che si concluderà il 5 agosto, quando andranno in scena i due momenti più rappresentativi ovvero la tombola a piazza Arringo e lo spettacolo pirotecnico. La giornata di oggi è stata caratterizzata dalla presentazione del Palio per la Quintana del prossimo 7 agosto, avvenuta al palazzo dei Capitani. Il drappo è stato realizzato dall’artista senigalliese Leonardo Cemak ed è stato svelato in presenza del professore Stefano Papetti, il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti.

Il sindaco

«Il mio invito è a vivere appieno, e con spirito di devozione, i tanti appuntamenti civili e religiosi di queste festività – ha spiegato Fioravanti -. Riscopriamo il piacere di passeggiare per le vie del centro storico, assaporiamo gli scorci e le eccellenze che rendono unica e inimitabile la nostra città. Respiriamo suoni e colori della Quintana e rivolgiamoci a Sant’Emidio, affinché continui a guidarci e a proteggerci come fatto finora. Sentiamo ancor più forte l’appartenenza alle nostre tradizioni. E ai valori che custodiscono e che tramandano, di generazione in generazione».

I prossimi appuntamenti

Per quanto riguarda il programma religioso, oggi c’è stata l’esposizione solenne del braccio del patrono. Il 28 luglio le iniziative legate ai festeggiamenti proseguiranno spostandosi al lavatoio di Porta Cappuccina dove, alle 17.30, si potrà partecipare alla ‘Passeggiata a fumetti con Sant’Emidio’. Si tratta di una visita guidata e gioco itinerante per famiglie e bambini, alla scoperta dei luoghi della vita del patrono di Ascoli con l’autrice del fumetto Laura Martellini e la guida turistica Gianfranca Florio. Il primo agosto, alle 19, nel complesso di Sant’Ilario a Sant’Emidio alle Grotte, si svolgerà l’incontro sul tema ‘Riflessioni su Sant’Emidio’ organizzato dall’associazione ‘Sant’Emidio nel mondo’, mentre alle 19.45 verrà consegnato il premio ‘Emidius’ da parte del comitato dei festeggiamenti. Alle 21, poi, in piazza del Popolo, sarà la volta del concerto dei ‘N’ice Cream’, mentre alle 21.45, nel piazzale antistante Sant’Emidio alle Grotte, di quello di musica sacra e medievale con il tenore Giovanni Vitelli e Roberto Rosati al piano e alla fisarmonica. Ancora musica il 2 agosto, alle 21, in piazza del Popolo, con ‘Marche big band’, il 3 agosto, sempre alle 21 nel salotto cittadino, con la Fanfara dei bersaglieri, mentre il 4 agosto, alle 18.30, in centro, sarà di scena il saltarello con i ‘Trallallero’. Infine, il 5 agosto, alle 21, in piazza del Popolo, sarà la volta del ‘Piceno Pop Chorus’, alle 22.30 della musica e dei balli popolari de ‘I Piceni pizzicati’, alle 24 della tombola e, all’una, il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che tornerà finalmente dopo due anni di assenza.