Ascoli: il caro bollette non spegnerà il Natale. Il sindaco Fioravanti: «Confermate luminarie e iniziative»

ASCOLI PICENO – Il caro bollette non ferma la voglia di far festa e di festeggiare dopo un periodo buio dovuto alla pandemia. Ad Ascoli il Natale è “salvo” anche quest’anno. Almeno dal punto di vista dell’allestimento delle luminarie che ogni anno abbelliscono il centro storico e l’organizzazione delle diverse iniziative in programma.

La conferma arriva dalle parole del primo cittadino, Marco Fioravanti: «In un momento così difficile, con la crisi energetica in atto, dobbiamo stare attenti a risparmiare. Per questo stiamo studiando le diverse modalità per andare a ridurre gli sprechi. Allo stesso tempo però, non vogliamo “spegnere” il Natale. Vogliamo dare un segnale di rinascita e di speranza ai cittadini, mantenendo vive le tradizioni».

Dall’8 dicembre al 6 gennaio ci saranno i tradizionali mercatini con le casette di legno e la pista di pattinaggio, allestiti come di consueto in Piazza Arringo, che daranno vita al villaggio di Natale. Spazio anche per lo shopping con la Fiera di Natale per le vie e nelle piazze del centro storico con oltre 200 bancarelle in programma domenica 18 dicembre.

Inoltre, per il 31 dicembre l’amministrazione comunale sta lavorando per organizzare al meglio il Capodanno in Piazza.

Il 6 gennaio appuntamento con la discesa delle befane da Palazzo dei Capitani con i loro sacchi stracolmi di doni per distribuirli a tutti i bambini presenti.