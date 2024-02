Ascoli, si accende il Carnevale: il via con oltre 1.300 studenti in centro

Domenica e martedì il clou con il concorso per gruppi mascherati. A Offida, invece, cresce l'atteso per il "bove finto"

ASCOLI – Si comincia. Ad Ascoli si accende il Carnevale, con l’edizione 2024 che promette spettacolo. La settimana carnascialesca, in realtà, si è aperta già questa mattina (giovedì 8 febbraio), con il tradizionale appuntamento dedicato agli studenti delle scuole, ma proseguirà fino a martedì prossimo con tanti appuntamenti che coinvolgeranno tutta la città. Tante altre iniziative, poi, andranno in scena anche nei comuni limitrofi, perché il Piceno è diventata sempre di più la ‘terra del Carnevale’.

Il debutto

Questa mattina, ad Ascoli, oltre 1.300 alunni in maschera hanno affollato le due piazze. Dopo il tradizionale rito di apertura con Re Carnevale, quest’anno interpretato da Enzo Impiccini, c’è stato il corteo delle scolaresche accompagnato dalla musica popolare del gruppo ‘Li Carrajate’. Non sono mancate neanche le storiche macchiette: da Buonumor Favorito di Amedeo Lanciotti a Lu Sfrigne di Domenico Silvestri, passando per ‘La pommadora’ di Carmelita Galiè e gli ‘Zannetti’. L’attenzione però, almeno per la mattinata, è stata rivolta ai più piccoli con 21 gruppi mascherati provenienti dalle scuole, ascolane e non solo: in 80 infatti erano in trasferta da San Benedetto. Le mascherate che hanno affollato il centro storico, come ogni anno, si sono suddivise tra le due piazze principali.

Il programma

Il Carnevale ascolano, adesso, proseguirà sabato con la ‘raviolata’ organizzata dal gruppo ‘Li Precise’ e dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ alla Loggia dei Mercanti, dalle 17. Sempre alla stessa ora, cominceranno ad aggirarsi per il centro storico i primi gruppi mascherati, anche se il clou ci sarà domenica pomeriggio e nella giornata di martedì. Tante, come al solito, le iscrizioni arrivate agli organizzatori per quanto riguarda il concorso. Lunedì, invece, dalle 19 andrà in scena la festa dedicata ai ragazzi, sempre a piazza del Popolo, dove si ballerà fino a tarda notte.

Negli altri Comuni

Per quanto riguarda gli altri Carnevali del Piceno, domani (venerdì 9 febbraio) torna l’appuntamento con ‘il bove finto’ di Offida, nel corso del pomeriggio. Sempre a Offida, poi, spazio ai veglioni mascherati nelle serate di sabato, domenica e lunedì al teatro Serpente Aureo. A Castignano, invece, nella serata del martedì grasso ci sarà il momento più atteso, ovvero la tradizione sfilata dei Moccoli. Ad Acquasanta Terme, nelle frazioni di Pozza e Umito, sabato pomeriggio tornerà la mascherata degli ‘Zanni’, mentre a Comunanza il clou sarà rappresentato dalla sfilata dei carri allegorici in programma per domenica pomeriggio.