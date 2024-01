Ad Ascoli è già Carnevale. Presentata l’edizione 2024, tante le novità

ASCOLI – Tempo di Carnevale, ad Ascoli. È stata presentata oggi, infatti (lunedì 22 gennaio), l’edizione 2024 dell’appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone in centro storico nella settimana più ‘pazza’ dell’anno. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti e il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ Marco Olori. Presenti anche Davide Vannucci e Giuseppe Pizi in rappresentanza del consiglio direttivo e Alessandro Spadea per i revisori dell’associazione, oltre alla tradizionale maschera ‘Lu Sfrigne’ (Domenico Silvestri), il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, l’assessore comunale agli eventi Monia Vallesi e Alessio Poli in rappresentanza delle associazioni giovanili coinvolte.

La tradizione

«Immancabilmente, ad aprire il programma della kermesse carnascialesca sarà come da tradizione il Carnevale delle scuole, nella mattinata di giovedì grasso, 8 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in piazza del Popolo – ha spiegato Fioravanti -. Un evento che verrà preceduto, alla presenza di Buonumor Favorito, dall’uscita ufficiale di Re Carnevale a cui consegnerò, come da cerimoniale, la chiave della città». «Ma la giornata inaugurale vivrà un altro momento molto atteso e coinvolgente nel pomeriggio, alle ore 16, con l’esibizione musicale sul palco in piazza del Popolo di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy – ha proseguito Olori -. Un appuntamento che si prevede possa richiamare tante persone anche da fuori città».

Il concorso

Ma a farla da padrone sarà, come sempre, il concorso mascherato che come ogni anno lascia prevedere una grande partecipazione. In tal senso, le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 5 febbraio per tutti, ad eccezione dei gruppi con postazioni fisse che dovranno pre-iscriversi nella giornata del 3 febbraio (con sorteggio per l’assegnazione delle postazioni il 4 febbraio). Tutte le iscrizioni si potranno effettuare anche quest’anno nella Sala Cola d’Amatrice concessa dall’amministrazione comunale e che sarà operativa, per informazioni, già dal primo febbraio. Nella giornata di sabato 10 febbraio, alle 9.30 il Carnevale dei bambini in Piazza del Popolo dove, invece, alle ore 16, è previsto un concerto. Poi, dalle 17, l’avvio nelle vie del centro storico del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria ‘Omnia Bona’ e, dalle 17.30 il ritorno della tradizionale Raviolata, organizzata dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ su idea de ‘Li Precise’ (come sempre nella Loggia dei mercanti). Alle ore 20 poi, come avvenuto lo scorso anno, è in programma il veglione organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” al circolo cittadino con Alex Dj.

Il clou

Giornata clou sarà sempre quella di domenica 11 febbraio. La domenica, dalle ore 11 in poi, è previsto il Carnevale di mezzogiorno riservato ai gruppi mascherati iscritti nella categoria ‘Omnia Bona’. Poi, dalle ore 15, usciranno tutti i gruppi iscritti al concorso. Chiusura della giornata con musica, sempre in Piazza del Popolo, dalle ore 19.30, con Ubby Dj. Altra importante novità che si è deciso di apportare al tradizionale programma è quella che prevede iniziative anche nella giornata del lunedì, nel caso specifico il 12 febbraio. E’ previsto, infatti, un doppio evento, in Piazza del Popolo, a cura delle associazioni giovanili cittadine: dalle ore 19 ‘All-in, tutti in maschera’ e poi ancora dalle 21 in poi, musica in piazza con dj e artisti emergenti con esibizioni ‘live’. Gran finale il 13 febbraio, martedì grasso, con l’uscita finale, dalle ore 15, di tutti i gruppi mascherati in concorso fino all’annuncio in Piazza del Popolo delle ‘nomination’ dei gruppi candidati alla vittoria finale. A seguire, è prevista la festa conclusiva, sempre in piazza, con la musica dei Doctor Vintage. La conclusione ufficiale del programma è prevista, invece, per sabato 17 febbraio alle ore 16 al teatro Filarmonici con la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso mascherato.