Ascoli, carabinieri arrestano un nigeriano latitante dal 2019

ASCOLI- Nuova e brillante operazione da parte dei carabinieri di Ascoli. Nel corso di alcuni controlli in città, ed in particolare nei locali più frequentati del centro storico, i militari hanno individuato un nigeriano di 45 anni sprovvisto di documenti d’indendità. Condotto in caserma per accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che l’africano era ricercato dal febbraio 2019.

Otto mesi di reclusione

Su di lui infatti pendeva un provvedimento della Magistratura ascolana che prevedeva la pena di 8 mesi di reclusione per aver commesso vari reati, tra cui spaccio di droga e resistenza a pubblio ufficiale. A quel punto il nigeriano è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marino del Tronto. Ora si trova nel penitenziario a disposizione dell’Autorità giudiziaria.