Ascoli capitale del volley: a piazza del Popolo le finali regionali Under 13 maschili e femminili

ASCOLI – Diciotto società, per un totale di circa 500 atleti che giungeranno, in città, da ogni parte della regione. Sono questi i numeri che caratterizzeranno la manifestazione ‘Volley in piazza’, in programma nella giornata di domenica, con le finali regionali Under 13 sia maschili che femminili che si disputeranno addirittura in piazza del Popolo. L’evento è stato presentato questa mattina, in Comune, dal sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Nico Stallone, il presidente regionale della Fipav Fabio Franchini, il presidente provinciale della stessa federazione Fabio Carboni e il vicepresidente Massimiliano Ortenzi.

Il programma

«Per la prima volta, in assoluto, un campo regolamentare di pallavolo verrà allestito in piazza del Popolo, grazie al contributo della Lube – ha spiegato Carboni -. Quella di domenica sarà una bellissima giornata di sport. Nel corso della mattinata si svolgeranno le partite di qualificazione nei palazzetti della città, mentre alle 17 spazio alle finali nel ‘salotto cittadino’. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società sportive del territorio che ci metteranno a disposizione i propri spazi». «Ascoli sarà la capitale della pallavolo, almeno per un giorno – hanno proseguito il sindaco Fioravanti e l’assessore Stallone -. In questo periodo stiamo facendo il massimo per allacciare dei buoni rapporti con le varie federazioni e, anche per questo, a livello di manifestazioni sportive stiamo crescendo sempre di più. Ci faremo trovare pronti anche per questo grande appuntamento che richiamerà in città centinaia di atleti provenienti da tutte le Marche e tantissimi spettatori». Tra le diciotto società coinvolte, ci saranno anche due rappresentanti del Piceno e del fermano, ovvero la Junior Volley Folignano e la Pallavolo Rapagnano, che parteciperanno al torneo femminile.

Il convegno

«La giornata sarà impreziosita anche da due convegni, che serviranno come aggiornamento sia per i tecnici che per i genitori ma, più in generale, per tutti gli appassionati di sport – ha precisato il presidente Franchini -. La partecipazione sarà gratuita. Il primo incontro si svolgerà alle 10.30, l’altro alle 15. Entrambi nella location del palazzo dei Capitani». «Così come nel calcio siamo riusciti a ospitare la nazionale Under 21, che il 14 giugno giocherà al Del Duca contro l’Irlanda – ha concluso l’assessore Stallone -, ci auguriamo di poter ospitare eventi di rilevanza nazionale anche per quanto riguarda la pallavolo».