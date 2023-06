Ascoli capitale del salto a ostacoli: a settembre un concorso ippico con 180 atleti internazionali

ASCOLI – Oltre che città della Quintana, Ascoli si prepara a diventare anche la capitale del salto a ostacoli. Almeno per un weekend. Si svolgerà proprio sotto le cento torri, infatti, all’interno del campo Squarcia, la prima edizione del concorso ippico ‘Città di Ascoli’, promosso dalla nuova società sportiva ‘Bb Equestrian’ con il supporto della Fise, ovvero la federazione italiana per gli sport equestri, ma anche del Coni, del Comune e della Regione.

L’appuntamento

L’evento, che richiamerà nel Piceno ben 180 atleti di livello internazionale, si svolgerà dal 22 al 24 settembre e, per l’occasione, verranno effettuati degli interventi di restyling proprio al campo dei giochi. La manifestazione sportiva, che sicuramente avrà anche un’importante valenza turistica, è stata presentata questa mattina dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore Nico Stallone, dal presidente federale Marco Di Paola, dall’onorevole Giorgia Latini e da Simone Panichi, quest’ultimo in rappresentanza della società organizzatrice. «Quello di settembre sarà un evento che coinvolgerà i migliori cavalieri italiani della specialità e rappresenterà per Ascoli un’occasione di visibilità, prestigio e indotto turistico ed economico – ha spiegato lo stesso Panichi -. La partecipazione alle gare, suddivise per categorie e relative altezze, è riservata a un numero limitato di 180 binomi per un montepremi complessivo di 55mila euro. Le gare di punta saranno i due gran premi, uno in programma il sabato sera in notturna e l’altro la domenica mattina. Inoltre, ci sarà anche una gara a squadre nel corso della quale ogni formazione rappresenterà uno dei sestieri cittadini, coinvolgendo in tal modo anche la Quintana».

Il programma

Sarà un weekend molto ricco, dunque, quello che andrà dal 22 al 24 settembre, visto che al concorso ippico verranno abbinati anche eventi collaterali come, ad esempio, il convegno sull’ippoterapia che si svolgerà il venerdì mattina al teatro dei Filarmonici, con il coinvolgimento delle scuole. Inoltre, verrà allestita una mostra a tema equestre in centro storico. L’ingresso ai vari appuntamenti e alle gare sarà gratuito. «Questo sarà il primo passo che compiremo per trasformare il campo Squarcia e renderlo operativo tutto l’anno – ha sottolineato il sindaco Fioravanti -. Il campo giochi beneficerà anche di un significativo intervento di restyling e sono sicuro che l’evento porterà in città tanti turisti, consentendoci di aprirci anche alla disciplina del salto a ostacoli».