Ascoli “capitale della cultura” si promuove allo stadio: in arrivo un finanziamento per il Del Duca

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli e il Club bianconero che milita nella serie B di calcio a braccetto, per rilanciare ognuno i propri progetti. Presentata l’ iniziativa che vedrà i giocatori dell’Ascoli, impegnati domenica 5 dicembre contro il Parma al Del Duca, indossare una maglia che avrà impressi logo e scritta “Ascoli capitale italiana della cultura 2024”.

I due main sponsor Bricofer e Fainplast rinunceranno quindi per una giornata a promozionare i propri marchi allo stadio e in tutti i media, per sostenere l’Amministrazione comunale nella sua azione per vincere la sfida storica della candidatura nazionale. Un gesto molto apprezzato dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore allo sport Domenico Stallone, in conferenza stampa insieme con il titolare della Fainplast Battista Faraotti e con il calciatore bianconero Avlonitis.

Un comitato sul modello di Parma

«Il sostegno dell’azienda e dell’Ascoli calcio alla Candidatura è molto importante – ha detto il sindaco durante l’incontro- abbiamo già creato un Comitato di scopo per l’obiettivo vincere questa sfida, proprio sul modello di Parma. Ci auguriamo che questo gesto con la maglia speciale porti fortuna alla città e alla sua squadra».

Maglie dell’Ascoli per tutti gli alunni

Nell’occasione è stato poi annunciato che tre mila magliette della squadra verranno consegnate a tutti i bambini che frequentano le scuole elementari e medie del capoluogo piceno.

Fondi da 6,5 milioni per il nuovo stadio

Ma forse la notizia più rilevante del giorno è quella del possibile finanziamento da parte del Commissariato alla ricostruzione post sisma con i fondi del terremoto, anche dei lavori per la curva nord dello stadio Del Duca– ora demolita – e anche della vecchia tribuna centrale. In totale 6,5 milioni di euro che mancano solo dell’ufficialità. «Il Commissario Legnini ci ha assicurato che l’intervento verrà finanziato – ha affermato Fioravanti – anche se i tempi sono ancora da definire».