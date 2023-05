Ascoli, “Camminata dei musei”: appuntamento fra Pinacoteca Civica e arte della ceramica

ASCOLI PICENO – Sabato 27 maggio è in programma una nuova iniziativa all’interno del progetto “Camminata dei musei”.

L’U.S. Acli Provinciale Aps, nell’ambito di “Ascoli città del sociale – Settimana della famiglia”, col sostegno dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, con la collaborazione dei Musei civici di Ascoli, propone una visita guidata gratuita alla Pinacoteca civica o al Museo dell’arte della ceramica.

Nella Pinacoteca civica ci sarà un percorso dedicato alle figure femminili nell’arte, mentre riguardo al Museo dell’arte della ceramica sarà narrata la storia di una attività che è stata importante per la città di Ascoli Piceno

anche dal punto di vista economico. L’iniziativa in programma sabato va in continuità con quelle realizzate negli ultimi mesi nell’ambito del progetto “Camminata dei musei e che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

La partenza avrà luogo alle 16 in Piazza Arringo, a seguire i presenti potranno visitare gratuitamente (previa

prenotazione con un messaggio al numero 3939365509 entro il 26 maggio, indicando cognome, nome e museo

scelto, per un massimo di 35 persone) la Pinacoteca di Piazza Arringo o il Museo dell’arte della ceramica.