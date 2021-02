Ascoli calcio in lutto, morta la mamma di mister Sottil

Ascoli. – Non è un periodo felice, in tutti i sensi per l’Ascoli calcio. Alle difficoltà della squadra che ha perso le ultime due partite in serie B, si aggiunge ora un grave lutto per tutto il club. È morta infatti la madre del tecnico bianconero Andrea Sottil.

La signora Olga aveva 70 anni. Il suo decesso è avvenuto a Torino. La donna combatteva da anni con una malattia che alla fine non le ha dato scampo. La società di Corso Vittorio si stringe tutta intorno al mister, con «un forte abbraccio al proprio allenatore in questo terribile momento».

L’affetto e le condoglianze a Sottil sono espresse dal patron Massimo Pulcinelli, dal Presidente Carlo Neri, del management, dai calciatori dell’Ascoli e da tutti i collaboratori. Molti i messaggi arrivati sui social anche da parte dei tifosi bianconeri e dagli appassionati di calcio.

Non è chiaro al momento se la morte della madre di Sottil sia da collegare al covid. Il club non fornisce dettagli sulla tragica notizia.

Un altro episodio negativo per l’ambiente del Picchio, con la squadra che sta lottando per risalire in classifica ed evitare la retrocessione. Il nuovo mister, terzo della stagione è molto amato in città anche perché è riuscito a rivitalizzare in un mese un gruppo che sembrava senza più motivazioni e capacità di sacrificio in campo.

Tanto che l’Ascoli dall’ultimo posto è arrivato al terzultimo, ponendo le premesse per la salvezza. Solo nelle due ultime gare la rincorsa si è arrestata, con due sconfitte che sono arrivate inattese e preoccupanti. Ma siamo certi che un tecnico capace e coriaceo come Sottil riuscirà a proseguire la marcia verso le zone più tranquille della graduatoria di serie B.