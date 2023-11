L’Ascoli Calcio celebra 125 anni: tutto pronto per la mega festa al teatro Ventidio Basso

ASCOLI – 125 anni di storia da festeggiare proprio nel giorno in cui la società venne fondata: il primo novembre. Tanto è passato da quella giornata del 1898 ma l’amore di un’intera città per l’Ascoli Calcio è diventato sempre più intenso. E mercoledì sera, in un teatro Ventidio Basso sold out, verrà celebrato il 125esimo compleanno del club bianconero. L’amministrazione comunale, per tale ricorrenza, ha organizzato una serata memorabile che, dalle 20.30, vedrà alternarsi sul palco ex allenatori, calciatori e dirigenti che hanno scritto pagine importanti della storia del Picchio.

L’obiettivo

«C’è stato un grande lavoro per organizzare questo evento – spiega l’assessore comunale allo sport Nico Stallone -. Abbiamo invitato tutti i presidenti che hanno fatto seguito a Rozzi e tante ‘vecchie glorie’, ma anche allenatori del calibro di Colomba, Cosmi e Castori. Ricorderemo anche chi non c’è più ma ha segnato la nostra storia calcistica. Sarà presente anche la squadra attuale dell’Ascoli Calcio, al gran completo». Nell’occasione, poi, il sindaco Marco Fioravanti presenterà anche il progetto per la nuova curva. «Sarà un grande onore celebrare 125 anni di storia per la nostra società calcistica – prosegue il primo cittadino -. In merito alla curva Sud, finalmente siamo riusciti a sviluppare il progetto definitivo e ci avvieremo alla gara per i lavori. L’obiettivo è valorizzare tutto lo stadio, con un progetto che farà vivere l’impianto tutto l’anno. Sotto alla tribuna Mazzone allestiremo un museo con i cimeli della società e dei tifosi, con degli omaggi sia a Rozzi che a Mazzone». La serata, dalle 20.30, verrà trasmessa in diretta su Vera Tv (canale 11 per le Marche e 79 per l’Abruzzo).