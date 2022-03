L’Ascoli cade a Lecce ma resta in corsa per i playoff. Mister Sottil: «Ottima prestazione»

ASCOLI – L’Ascoli riassapora il gusto amaro della sconfitta. A Lecce, nel turno infrasettimanale, i bianconeri cadono per 3-1, ma restano agganciati alla zona playoff seppur a pari merito con il Cittadella. E si tornerà in campo tra poche ore, già domenica pomeriggio (6 marzo), alle 15.30 allo stadio Del Duca, contro il Frosinone.

La partita

Sottil si affida ad un modulo 4-2-3-1 con Leali in porta e la difesa composta da Salvi, Botteghin, Bellusci e D’Orazio. A centrocampo Saric e Buchel con Paganini, Maistro e Bidaoui a sostegno del centravanti Tsadjout. Nel primo tempo, il Lecce la sblocca dopo 24 minuti: Rodriguez, appena dentro l’area, fa partire un destro ad incrociare che batte Leali. L’Ascoli reagisce al 44′: tiro-cross velenoso a rientrare di Maistro, Gabriel non rischia e smanaccia in angolo. Dal tiro dalla bandierina seguente Bellusci serve Paganini in area, colpo di testa centrale sul quale è provvidenziale Gabriel ad opporsi a mano aperta. Nella ripresa, all’11’ il Lecce raddoppia con un colpo di tacco di Coda su assist di Rodriguez. Ma i bianconeri non mollano e al 25’ tornano in partita con il primo gol stagionale di Ricci, su assist di Saric. A cinque minuti dalla fine occasionissima per il Picchio, con la conclusione dalla distanza di Caligara che colpisce il palo interno alla destra del portiere e poi, dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta, termina clamorosamente fuori. Nel recupero, Bjorkengren viene sgambettato in area da Baschirotto: l’arbitro assegna il rigore, che viene trasformato da Coda per il definitivo 3-1.

Le parole di mister Sottil

Questo il commento post gara del mister bianconero Andrea Sottil: «L’Ascoli ha fatto la partita dall’inizio alla fine, siamo stati solamente sfortunati. Il campo dà il responso, noi siamo stati sempre nella loro metà campo, avendo il pallino del gioco. In tante occasioni potevamo fare gol, con Iliev e D’Orazio specialmente. Mi dispiace aver subito il secondo gol, lì dovevamo far meglio sulle parate di Leali. Faccio i complimenti alla mia squadra, non meritava assolutamente di perdere per quello che ho visto».

Calcio: gli altri risultati di serie b e la classifica

Questi gli altri risultati della 27esima giornata di Serie B: Benevento-Cremonese 1-1, Brescia-Perugia 2-1, Ternana-Pordenone 1-0, Alessandria-Como 1-1, Frosinone-Cosenza 1-0, Monza-Parma 1-1, Pisa-Crotone 3-2, Reggina-Vicenza 3-1, Spal-Cittadella 0-0.

Ecco, infine, la classifica aggiornata nel campionato cadetto: Lecce 52; Brescia 51; Cremonese 50; Pisa 49; Benevento 47; Monza 45; Frosinone 44; Ascoli, Cittadella 42; Perugia 41; Reggina 38; Como 36; Ternana 34; Parma 3; Spal 28; Alessandria 24; Cosenza 23; Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone 12.