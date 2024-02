L’Ascoli cade in casa e torna ad avere gli incubi, volano Parma e Como

ASCOLI – L’Ascoli torna a riassaporare il gusto amaro della sconfitta e rivede gli inferi. Al Picchio, però, va bene che le altre squadre in lotta per non retrocedere fanno incetta di passi falsi e la salvezza diretta resta ancora possibile. In alta classifica, invece, il Parma batte il Venezia nel big match di giornata, mentre il Como fa la voce grossa a Terni e si candida per la promozione in massima serie. Questa, in sintesi, la 23esima giornata del campionato di Serie B, andata in scena nel corso dell’ultimo weekend.

I risultati

Ma procediamo con ordine. Pesa parecchio, in casa Ascoli, la sconfitta interna per 2-1 rimediata contro il Sudtirol: Tait (poi protagonista di un’autorete) e Masiello regalano i tre punti agli altoatesini. Scoppiettante 2-2 tra Sampdoria e Modena, con la doppietta di Palumbo che rimonta i gol blucerchiati di Gonzalez e Alvarez. Un rigore di Coda permette alla Cremonese di espugnare 1-0 Lecco, mentre con lo stesso punteggio il Como vince sul campo della Ternana grazie al gol di Strefezza. Il Parma batte in casa 2-1 il Venezia con le firme di Mihaila e Camara (Pohjanpalo per i lagunari). Pareggio per 1-1 tra Spezia e Catanzaro: ospiti avanti con Iemmello, pari dei locali con Jagiello. Borrelli e Moncini, invece, permettono al Brescia di battere tra le mura amiche il Cittadella per 2-0. Pareggio per 1-1 tra Cosenza e Pisa, con i gol di Tutino e Caracciolo. Stesso punteggio, 1-1, tra Reggiana e Feralpisalò: gol di Kabashi e Balestrero. Il Palermo, infine, liquida per 3-0 il Bari con le reti di Ranocchia, Ceccaroni e Segre.

In casa Ascoli c’è tanto rammarico dopo il ko casalingo contro il Sudtirol. A spaventare i bianconeri è anche l’infortunio avuto nel primo tempo dal bomber Pedro Mendes. Queste le parole di mister Castori a fine partita: «Il Sudtirol è una squadra dura, forte fisicamente, che non fa giocare. Prima l’infortunio di Mendes, poi da un calcio di rigore per noi abbiamo subito gol. Nel secondo tempo siamo andati all’arrembaggio, poi abbiamo perso una palla in maniera sanguinosa, stavamo giocando nella metà campo avversaria e questo episodio lo abbiamo pagato. Da questa situazione se ne esce rimboccandosi le maniche. Oggi una tifoseria splendida, noi cerchiamo di mettere sempre il massimo impegno».

La classifica

Questa, infine, la classifica del campionato di Serie B dopo 23 giornate di campionato: Parma 48; Cremonese 44; Como 42; Venezia 41; Palermo 39; Cittadella 36; Catanzaro 35; Brescia, Modena 32; Reggiana 29; Cosenza 28; Pisa, Sudtirol, Sampdoria, Bari 27; Ascoli 22; Ternana, Feralpisalò, Spezia 21; Lecco 20.