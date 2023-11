Ascoli, buoni spesa per le famiglie e tirocini per i disabili: il Comune al fianco di chi ha bisogno

ASCOLI – Oltre 400. Tante sono state le domande pervenute al Comune di Ascoli, nel giro di pochi giorni, per i buoni spesa elettronici erogati dalla giunta Fioravanti allo scopo di dare una mano alle famiglie in difficoltà che vivono in città. Si tratta di una misura prevista per aiutare tutti quei nuclei con Isee non superiore a 12.000 euro, in un momento storico complicato a causa del generale innalzamento dei prezzi, anche di quelli dei beni alimentari.

Le iniziative

«C’è stata una grande adesione, a dimostrazione del fatto che nella nostra città ci sono tante famiglie che hanno bisogno di una mano – conferma l’assessore comunale ai servizi sociali Massimiliano Brugni -. Il contributo sarà variabile in base a Isee e nucleo familiare, andando da un minimo di 100 euro a un massimo di 250. C’è tempo fino al 20 novembre per partecipare al bando e i bonus, che saranno accreditati elettronicamente ai beneficiari, verranno erogati a partire dal 10 dicembre, quindi in prossimità del periodo natalizio. Ritengo si tratti di un bel segnale per tutta la comunità». A breve, inoltre, l’assessorato comunale ai servizi sociali farà partire altri tirocini formativi rivolti alle persone fragili, quindi disabili oppure in particolare disagio economico, per fare in modo che possano entrare nel mondo del lavoro. Ogni tirocinio darà diritto a un rimborso mensile pari a 400 euro. «E’ una piccola somma – prosegue Brugni -, che però può far comodo. Ciò che più conta è avvicinare tali persone nel settore lavorativo».

L’altro fronte

Tra le altre misure attuate, anche in vista delle festività natalizie, dall’assessorato guidato da Massimiliano Brugni, c’è il progetto denominato ‘Antenne per un sorriso’. «Nei mesi scorsi, grazie alle associazioni di volontariato e agli enti del terzo settore – spiega l’amministratore -, siamo riusciti a mappare tutti gli anziani soli o in situazioni di disagio che vivono nella nostra città. Attraverso questo progetto, dunque, li aiuteremo a fare la spesa, porteremo loro i medicinali di cui hanno bisogno a domicilio e ci saranno dei volontari che gli regaleranno anche un po’ di compagnia. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e abbiamo a cuore tutti gli ascolani che stanno vivendo un periodo di particolare difficoltà».