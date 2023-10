Ascoli, buoni spesa elettronici: un altro aiuto dal Comune per i cittadini

ASCOLI – Il Comune di Ascoli, ancora una volta, si schiera al fianco delle famiglie più bisognose della città. La giunta comunale, infatti, proprio in queste ultime ore ha approvato una spesa di 154mila euro per aiutare, concretamente, chi è in difficoltà. Sono in arrivo, come promesso dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni, nuovi buoni spesa elettronici per l’acquisto di generi alimentari. In un periodo in cui l’inflazione sta mettendo a dura prova coloro che hanno redditi più bassi e faticano ad arrivare a fine mese, quindi, l’amministrazione comunale picena è pronta a sostenere nuovamente i cittadini dopo le tante altre misure di aiuto attuate in questi anni.

Il contributo

«I buoni spesa elettronici possono essere richiesti dai residenti nel Comune di Ascoli Piceno con un Isee fino a 12mila euro – spiega il sindaco Fioravanti -. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune. I buoni spesa elettronici potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali che saranno individuati mediante un’apposta procedura di accreditamento».

Il contributo dei buoni spesa elettronici sarà variabile in base a Isee e nucleo familiare. Si andrà da un minimo di 100 euro (un solo componente, fascia Isee da 5.000,01 a 12.000 euro) a un massimo di 300 euro (4 o più componenti, fascia Isee da 0 a 5.000 euro). Il Comune, però, tiene a precisare che tale contributo è incompatibile con la social card ‘Dedicata a te’ e, pertanto, i nuclei familiari risultati beneficiari della stessa saranno automaticamente esclusi qualora presentino domanda per i buoni spesa.