Ascoli, boom di presenze nei ristoranti nelle festività natalizie, folla anche nei negozi del centro

ASCOLI PICENO – Un Natale all’insegna delle tradizioni, degli eventi e dello shopping. Risultati positivi per quello che è stato il Natale 2022 ad Ascoli Piceno, con la soddisfazione dei commercianti ascolani dopo la prima ondata di regali ed acquisti, oltre le loro aspettative.

I ristoranti

Ristoranti pieni per il cenone della Vigilia ed il pranzo di Natale, alcuni hanno registrato il sold-out anche per il veglione di Capodanno.

«Un Natale molto proficuo. Tanta gente ha scelto di trascorrere le festività in centro. In sette anni di attività, non ho mai visto così tanta gente. Le presenze in città sono sicuramente in crescita. Come ristoratore, sono molto contento, stiamo andando davvero bene. L’affluenza si è vista non solo durante le feste ma anche nel mese di novembre. Quest’anno c’è stata una vera e propria rinascita della città dopo il periodo difficile dovuto alla pandemia, dove la gente ha ricominciato ad uscire, tornando alla normalità» afferma Leonardo Olivieri del ristorante Dica Duca di Piazza del Popolo.

«In questi giorni di festa abbiamo avuto il boom di presenze. Ci aspettavamo tante persone ma sicuramente non tutto questo afflusso, tanto che siamo stati costretti a dire di no a tanta gente, perchè non sapevamo dove metterla. Il Natale è andato bene, oltre le nostre aspettative» dichiara Giulio Frattari di Tirabbesciò di Via del Trivio.

Lo shopping

Oltre ai ristoranti, il bilancio è stato positivo anche anche nei negozi. Nonostante le diverse difficoltà a causa del caro prezzi, gli acquisti sono andati molto bene in questi giorni di festa.

«Da tre anni a questa parte gli acquisti sono stati un pò strani, ma generalmente nel mese di dicembre si registrano buoni incassi, con regali fatti anche all’ultimo minuto. Rispetto allo scorso anno, c’è stata una situazione economica diversa. Già da novembre ho iniziato a fare pacchetti per i regali di Natale, per quei clienti che si anticipavano per spedire all’estero», spiega Federica Sciamanna del negozio di abbigliamento Chrome di Via del trivio.

Soddisfazione anche da parte di Marco di Sabatino, titolare dei negozi Di Sabatino Abbigliamento di Corso Mazzini e Corso Trento e Trieste: «I dati sono molto positivi. Siamo contenti dell’alta affluenza che abbiamo registrato in questi giorni. L’ultima settimana specialmente c’è stato molto movimento».

«Sono contenta, anche se abbiamo avuto una grande affluenza fino alla prima metà di dicembre, poi c’è stato un calo, le vendite si sono rallentate ma comunque posso dire che abbiamo lavorato molto», dichiara Silvia Massimi di Marella e Max&Co, di Via del Trivio.

Affluenza anche nel campo degli accessori e dei bijoux

«Gli acquisti sono andati molto bene, già dai primi giorni di dicembre. C’è stato un bell’afflusso. Posso dire che quest’anno le persone sono alla ricerca della qualità. Non vogliono cose dozzinali ma preferiscono sicuramente spendere di più ed avere un buon prodotto. Abbiamo venduto di più cose originali e meno economiche» afferma Mariano Binni, del negozio La Gazzaladra di via Giudea.

In libreria

Quadro positivo anche per quanto riguarda la vendita di libri.

«Rispetto agli anni scorsi, abbiamo avuto un vero e proprio boom, soprattutto nella settimana a ridosso del Natale. Il libro più acquistato è stato “Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi” di Maurizio De Giovanni. È andato molto bene anche l’ultimo di Alberto Angela,”Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore” e la narrativa con “Lezioni di chimica” di Bonnie Garmus. Bene anche il libro per ragazzi “Come uccidono le brave ragazze” di Holly Jackson. Quest’anno la nostra libreria ha dato ampio spazio anche alla sezione dedicata alle anime e ai manga. L’andamento è stato più che positivo, ci fa piacere che la Rinascita sia diventata un punto di aggregazione e di ritrovo soprattutto per i giovanissimi” spiega Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita di Piazza Roma.