Ascoli, blitz in città di Massimo Boldi

ASCOLI – Ascoli scelta come location per un ‘cinepanettone’? Vietato porre limiti ai sogni, anche se questa appare un’ipotesi altamente improbabile. Inevitabilmente, però, ha stuzzicato le fantasie di molti ascolani la presenza in città di Massimo Boldi. L’attore, in queste ore, era sotto le cento torri per una visita al Piceno e ha colto l’occasione per incontrare il sindaco Marco Fioravanti. Tra i due si sarebbe parlato anche di una collaborazione futura, magari proprio per un film ambientato ad Ascoli.

I dettagli

Dopo le numerose pellicole e spot girati in città negli ultimi anni, l’attore ha voluto conoscere da vicino il primo cittadino, grazie al regista Marco Fausti, amico comune e tramite dell’incontro. Non si esclude, quindi, che all’orizzonte possa esserci un progetto legato al prossimo ‘cinepanettone’, con Ascoli come sfondo d’eccezione. Un sogno, appunto. Ma anche quelli più improbabili possono realizzarsi. Meno di un mese fa, a fine marzo, ad Ascoli fu avvistato anche Al Bano.