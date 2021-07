Ascoli, bimbo rischia di morire in piscina: trasferito a Torrette

L'incidente è avvenuto in una struttura di Venarotta. Le condizioni del piccolo sono gravi

ASCOLI – Un bambino di 3 anni avrebbe rischiato di morire questa mattina in una piscina di una struttura vicino a Venarotta, un borgo 7 km a nord di Ascoli. Sul posto sono arrivati in tempo i soccorsi, con un ambulanza del 118.

Presto si è deciso di trasferire il piccolo al Torrette di Ancona in eliambulanza. Il bambino è ricoverato in codice rosso. Al momento non sarebbe ancora fuori pericolo. Le sue condizioni sono gravi.

Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nella struttura ricettiva. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.