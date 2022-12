Ascoli, il bilancio di fine anno del sindaco: «Raggiunti tanti obiettivi, nel 2023 termineremo le grandi opere»

ASCOLI – La fine dell’anno rappresenta sempre il momento giusto per stilare un bilancio dei dodici mesi trascorsi e anche per proiettarsi a quelli che verranno. Così, come tradizione, la giunta comunale ascolana ha voluto fare il punto della situazione sui risultati raggiunti nel corso del 2022 e sugli obiettivi che sono stati posti invece per il 2023. In mattinata, allora, si è svolta la conferenza stampa in pinacoteca, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, di tutti gli assessori, del presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e di una rappresentanza di consiglieri.

Il rendiconto

È stato proprio il primo cittadino a tirare le somme dell’anno che, ormai, si sta per concludere. «Sono stati mesi di duro lavoro, nel corso dei quali abbiamo ottenuto ottimi risultati – ha spiegato Marco Fioravanti -. A cominciare dai due grandi interventi che siamo riusciti a concludere, come la riqualificazione del campo sportivo di Monticelli e la scuola di Poggio di Bretta. Per quanto riguarda il secondo lavoro, si tratta del primo edificio scolastico riconsegnato alla popolazione dopo il terremoto del 2016. Un intervento, questo, che siamo riusciti a concludere in largo anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente. L’opera doveva terminare a dicembre, invece a ottobre l’abbiamo già inaugurata. Questo è stato un esempio di ottima amministrazione. Inoltre – ha proseguito il sindaco -, siamo molto soddisfatti per le presenze turistiche, visto che i dati registrati quest’anno hanno dimostrato che ci sono stati più turisti rispetto al 2015, ovvero all’epoca pre terremoto. È un segnale importante, che certifica quanto abbia funzionato il piano di marketing che la nostra amministrazione comunale ha redatto ormai tre anni fa».

Il futuro

Lo sguardo, poi, passa al 2023. «Vorremmo innanzitutto completare le due grandi opere che sono state avviate, ovvero la riqualificazione di corso Trento e Trieste e i lavori al ponte di San Filippo – ha confermato Fioravanti -. Di conseguenza, faremo in modo che in città possa esserci una migliore viabilità in ogni quartiere. Poi, siamo consapevoli del fatto che c’è bisogno di nuove strutture ricettive, perché ci sono tanti turisti che purtroppo non riescono a trovare posto negli alberghi, in quanto spesso sono pieni. Dovremo fare in modo che possano aprire nuovi hotel. Anche perché riproporremo, pure nel 2023, quegli eventi culturali di spessore che ci hanno regalato grosse soddisfazioni quest’anno, come ad esempio la ‘Milanesiana’ o il ‘Festival del Fumetto’. Colgo l’occasione – ha concluso il sindaco di Ascoli – per scusarmi con i cittadini dei disagi che ci sono stati a causa dei tanti cantieri che sono stati avviati, ma non potevamo fare altrimenti. E ringrazio tutti gli ascolani per il bel rapporto che ormai si è instaurato. Ascoli è una città straordinaria, fatta di persone speciali. Auguro a tutti un felice anno nuovo, soprattutto agli ammalati e a chi soffre».