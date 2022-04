Ascoli ritrova la sua biblioteca: taglio del nastro per la struttura punto di riferimento della cultura

ASCOLI – Dopo diversi mesi dalla chiusura, avvenuta per consentire una riorganizzazione del servizio, a beneficio di tutta la popolazione, è stata riaperta questa mattina 9 aprile, ad Ascoli, la biblioteca comunale ‘Gabrielli’. Un momento di festa, quello organizzato per il taglio del nastro, all’interno di una struttura che in passato è stata un punto di riferimento non solo per gli studenti del territorio ma, più in generale, per tutti coloro che desiderassero un posto nel quale studiare, leggere o documentarsi. La biblioteca, dunque, è stata impreziosita di nuove postazioni, nuove attrezzatture e soprattutto nuovi volumi, con un ampio spazio dedicato alle letture per i più piccoli.

Le parole del sindaco

All’inaugurazione, ovviamente, hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore comunale alla cultura Donatella Ferretti e il direttore Roberto Palumbo. «Restituiamo alla città uno spazio molto importante – hanno spiegato Fioravanti e la Ferretti -. Questo momento era molto atteso e siamo felici che al taglio del nastro abbiano partecipato tante persone. La biblioteca comunale tornerà ad essere un luogo di incontro e di scambio culturale tra tutti i cittadini, nonché uno spazio dedicato ai ragazzi, a chi deve svolgere ricerche, a chiunque voglia usufruire dei tanti volumi messi a disposizione dell’utenza». «Sono molto emozionato – ha proseguito Palumbo – perché la biblioteca ha un valore fondamentale per la nostra città».

Gli altri momenti

La giornata, oltre che dal taglio del nastro, è stata ovviamente caratterizzato anche da altri momenti. Su tutti, ad esempio, l’intitolazione dell’archivio storico iconografico a Paolo Seghetti. Poi è stata inaugurata anche la mostra concorso dal titolo ‘L’arte e le catene’, a cura di Frida Academy. Nel pomeriggio, dalle 16, nel chiostro della biblioteca, spazio alle letture per bambini a cura dell’associazione “Nati per leggere”, in collaborazione con “Civiltà Picena”. Alle 17, in sala Gagliardi, in scena “Legg’io”, in collaborazione con il Laboratorio Minimo Teatro e la libreria Rinascita: un’iniziativa incentrata sul tema della pace.