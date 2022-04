L’Ascoli batte la Reggina e blinda il piazzamento playoff. Turno pieno di emozioni nel campionato di serie B

ASCOLI – Un gran secondo tempo e l’Ascoli batte la Reggina, al Del Duca, nella quintultima giornata del campionato di serie B. Termina 2-0, davanti al pubblico delle grandi occasioni, con Caligara e Bidaoui che regalano ai bianconeri tre punti fondamentali. La squadra picena, dunque, resta saldamente in zona playoff, al settimo posto. E nel prossimo turno, il lunedì di Pasquetta, ci sarà la trasferta a Parma.

La formazione

Sottil torna al 4-3-1-2 con il rientro di Leali in porta e la difesa formata da Salvi, Botteghin, Bellusci e Falasco. In cabina di regia Buchel coadiuvato da Collocolo e Caligara con Ricci sulla trequarti a sostegno di Bidaoui e capitan Dionisi. Modulo 3-5-2 per l’ex Stellone con Turati tra i pali e la retroguardia composta da Aya, Cionek e Stravropoulos. A centrocampo Giraudo, Folorunsho, capitan Crisetig, Hetemaj e Bellomo, in attacco Menez e Montalto.

La partita

Le emozioni stentano ad arrivare e la prima occasione, al 23’ è di marca bianconera: sinistro dalla lunga distanza di Buchel, parato senza problemi da Turati. Un minuto dopo, invece, palo della Reggina con il colpo di testa di Folorunsho su corner dalla destra di Bellomo. Nel recupero, Bidaoui calcia a giro dalla sinistra, respinta corta di Turati, Salvi fallisce il tap-in e Stavropoulos si salva in corner. Sull’angolo seguente, colpo di testa di Collocolo che finisce a lato. Nella ripresa, al 10’ ecco il gol del Picchio: Caligara scaglia un sinistro chirurgico dal limite dell’area che batte il portiere ospite. Al 21’ raddoppia Bidaoui, con una bella azione personale e un destro secco che non lascia scampo a Turati e che fa esplodere il Del Duca per tre punti davvero importanti.

Gli altri risultati

Ecco gli altri risultati della 34esima giornata di serie B, in attesa del posticipo di domani tra Brescia e Parma e della sfida tra Perugia e Pisa in programma oggi alle 18: Lecce-Spal 1-0, Como-Cittadella 1-2, Alessandria-Pordenone 2-0, Frosinone-Cremonese 2-1, Crotone-Ternana 1-2, Cosenza-Monza 0-2, Benevento-Vicenza 1-0.

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata a quattro gare dal termine della stagione regolare in serie B: Lecce 65; Monza, Cremonese 63; Benevento 60; Pisa 59; Brescia 58; Ascoli 55; Frosinone 54; Perugia, Cittadella 48; Ternana 47; Parma 45; Como, Reggina 44; Spal 34; Alessandria 29; Cosenza, Vicenza 25; Crotone 21; Pordenone 17.