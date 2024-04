Ascoli, auditorium Montevecchi nel degrado tra sporcizia e atti vandalici

ASCOLI – Inaugurato appena dieci anni fa ma già abbandonato nel degrado. Così si presenta, ad Ascoli, l’auditorium intitolato alla memoria dell’ex vescovo Silvano Montevecchi e situato sul colle dell’Annunziata, in uno dei luoghi più suggestivi della città. Nella struttura, negli anni scorsi, si sono svolti spettacoli, concerti, convegni e perfino i concorsi pubblici indetti dalla stessa amministrazione comunale. Ora, invece, l’edificio è inutilizzato ma soprattutto ridotto davvero nel peggiore dei modi. Quello che era considerato un vero e proprio gioiello, è ormai una discarica a cielo aperto e al suo interno può entrare praticamente chiunque.

La denuncia

«La struttura è finita nel degrado più assoluto ed è purtroppo oggetto di attacchi vandalici senza che nessuno intervenga per interdire l’accesso ai non autorizzati – spiega il consigliere comunale di opposizione Francesco Ameli -. Non più tardi di qualche anno fa l’auditorium era stato dato in gestione all’Amat ma allo stesso tempo sono state sempre meno le iniziative organizzate al suo interno. Sono convinto che l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno interverrà già domani per mettere in sicurezza l’area, individuare chi ha ridotto in questo stato la struttura e prendere i dovuti provvedimenti prevedendo la rimessa in funzione dell’auditorium Montevecchi».