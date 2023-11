Ascoli, atti vandalici sulle auto in sosta all’ex Gil: individuati i responsabili

ASCOLI – A distanza di tre settimane dagli atti vandalici avvenuti lo scorso primo novembre, nei confronti delle auto in sosta al parcheggio dell’ex Gil, ad Ascoli, sono stati identificati i responsabili. Si tratta di un gruppo di ragazzini non ancora quattordicenni e, per questo, non punibili penalmente. Qualora, però, i proprietari delle vetture dovessero decidere di costituirsi in un eventuale procedimento civile, sarebbero i genitori a dover pagare i danni cagionati dai loro figli.

Le indagini

I carabinieri sono arrivati ai responsabili anche grazie anche alla collaborazione della Saba, la società che gestisce il parcheggio dell’ex Gil e che si è messa immediatamente a disposizione degli investigatori fornendo tutto il materiale a loro disposizione fornendo le immagini registrate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno della struttura. All’indomani, i proprietari che avevano posteggiato la loro automobile nel parcheggio, si erano subito accorti che erano stati divelti gli stemmi in metallo presenti sul cofano oppure erano state staccate le scritte della marca e del modello della vettura oppure, in qualche caso, erano stati provocati danni alla carrozzeria.