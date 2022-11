Ascoli, assunzioni in comune: al via nuovi bandi di concorso

ASCOLI PICENO- Il nuovo piano delle assunzioni del personale all’interno della pubblica amministrazione prevede l’avvio di diversi concorsi pubblici e concorsi interni destinati ai dipendenti.

Si tratta di 33 posti disponibili a tempo pieno ed indeterminato suddivisi in: 11 posti attraverso avviso pubblico, 11 posti tramite avviso di selezione interna, 6 posti tramite scorrimento graduatorie e 4 avvisi pubblici tramite mobilità interna.

Figure richieste tramite concorso pubblico

In particolare, verranno selezionate 11 unità attraverso concorso pubblico che riguarderanno i seguenti profili:

– 1 posto di dirigente tecnico per la copertura del settore “Urbanistica e patrimonio” -2 di istruttori direttivi tecnici, per il servizio opere pubbliche e manutenzione- 1 istruttore direttivo tecnico per l’ufficio Ricostruzione e post-sisma- 1 istruttore direttivo contabile presso il settore finanziario -1 posto a tempo pieno ed interminato di specialista di vigilanza categoria D1, da impiegare presso la Polizia Locale- 1 posto di istruttore direttivo ammininistrativo, da assegnare all’area amministrativa dedicata ai servizi al cittadino- 1 istruttore contabile per il settore finanziario- 1 istruttore amministrativo per i servizi al cittadino – 2 commessi da destinare alle farmacie comunali di Ascoli Piceno.

Assunzioni e progressioni in carriera

Tramite progressione di carriera saranno 14 le figure da coprire:

-1 istruttore direttivo informatico-1 specialista di vigilanza presso la Polizia Locale – 3 istruttori contabili nel settore “Equità Tributaria”- 1 istruttore amministrativo per l’ufficio protocollo – 1 istruttore amministrativo per lo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) – 1 istruttore amministrativo nell’ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane – 1 istruttore amministrativo per il servizio opere pubbliche, espropri, Pnnr e Pinqua – 1 istruttore direttivo contabile presso il settore finanziario -1 istruttore direttivo amministrativo per il settore sport.

Assunzioni tramite scorrimento di graduatorie e mobilità interna

Tramite lo scorrimento di graduatorie, saranno 6 le assunzioni:

-1 istruttore direttivo amministrativo da assegnare all’area amministrativa dedicata ai servizi al cittadino- 1 istruttore direttivo amministrativo, esperto culturale -1 istruttore amministrativo da destinare allo Sportello Unico Attività Produttive (Suap)-1 istruttore amministrativo per il servizio ambiente e igiene urbana – 1 farmacista collaboratore – istruttore amministrativo per mobilità tra enti.

Infine tramite avviso di mobilità interna saranno 4 i posti disponibili:

-1 istruttore tecnico per lo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) – 2 istruttori amministrativi per l’area dedicata ai servizi al cittadino – 1 esecutore amministrativo per la biblioteca.