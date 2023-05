Ascoli, gli ‘Angeli del Bello’ puliscono le vie del centro storico

ASCOLI – Si sono alzati di buon’ora, domenica mattina, e hanno deciso di prendersi cura del decoro di alcune tra le vie e le strade caratteristiche del centro storico. Luoghi che, da un po’ di tempo, versavano in condizioni di degrado e nei quali regnava la sporcizia. Protagonisti di questo straordinario gesto di amore nei confronti di Ascoli, i componenti dell’associazione degli ‘Angeli del Bello’, ovvero volontari di tutte le età che, spesso, si mettono a disposizione per pulire la città.

L’appuntamento

L’ultima iniziativa, appunto, è andata in scena domenica scorsa (7 maggio) e ha riscosso una grande partecipazione. Presenti, fra l’altro, anche alcuni bambini che hanno deciso di accompagnare i rispettivi nonni in quella che, alla fine, si è anche trasformata in una giornata di festa. Partendo dal giardino comunale ex Fama, i volontari hanno percorso le rue di San Giacomo e altre vie del centro cittadino. I partecipanti si sono armati di scope, buste per l’immondizia, rastrelli e soprattutto di tanta buona volontà. L’appuntamento, sicuramente, verrà riproposto anche nelle prossime settimane, magari percorrendo altri luoghi della città. Non è la prima volta, va detto, che gli ‘Angeli del Bello’ decidono di pulire le strade di Ascoli. Anzi, si tratta di un impegno che i volontari che fanno parte dell’associazione portano avanti periodicamente, coinvolgendo un numero sempre più alto di persone. Solo pochi mesi fa, giusto per fare un esempio, venne pulita l’area del Cristo Redentore, tra i luoghi più affascinanti e suggestivi della città delle cento torri.