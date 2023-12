Ascoli, l’assessore-artista Monia Vallesi: «Ecco i miei angeli in ceramica»

ASCOLI PICENO – Una serata ricca di emozioni, quella vissuta al Caffè Meletti di Ascoli mercoledì sera in occasione della presentazione della collezione ‘Gli Angeli tra noi’, che ha visto protagonista l’artista ascolana, nonché assessore comunale agli eventi, Monia Vallesi. Quest’ultima ha realizzato degli angeli in ceramica e nel corso dell’incontro si è parlato anche di storia, cultura e rappresentazioni angeliche nella visione popolare, grazie anche alla partecipazione della giornalista Piersandra Dragoni.

La presentazione

Presenti anche il sindaco Marco Fioravanti, che da sempre punta sulla valorizzazione della ceramica ascolana, la consigliera regionale Monica Acciarri e il consigliere comunale Luca Cappelli. «Gli angeli hanno una forma di protezione e di supporto, illuminando il percorso di ognuno di noi – ha spiegato l’artista -. Le mie sculture rappresentano la mia storia, l’amore e la passione per l’arte della ceramica nonché un percorso lavorativo e formativo che negli anni ho sempre più sviluppato e perfezionato. L’idea l’ho avuta in un periodo nel quale lavoravo la sfoglia d’argilla ed ero molto devota all’arcangelo Michele. Ogni volta che mi metto davanti a un blocco di argilla e la lavoro, mi vengono in mente delle idee che poi sviluppo. Alcuni angeli sono decorati con smalti tradizionali ma anche con quelli ad alta temperatura».

In mostra, al Meletti, è rimasta la Natività, mentre le opere in ceramica saranno ammirabili nell’attività della Vallesi, in corso Mazzini, fino al prossimo 8 gennaio. I progetti dell’artista e assessora ascolana, però, non si esauriscono qui. «In passato ho realizzato una linea di gioielli, legata alla Quintana e ispirata alle opere del Crivelli – ha proseguito infatti Monia Vallesi -. Era il 2016 e la mostra mi venne commissionata dall’amministrazione guidata da Guido Castelli. A breve, invece, presenterò la collezione sui gioielli longobardi, che sto terminando». A concludere la serata un brindisi di auguri natalizi con tutti i partecipanti.