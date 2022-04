Ascoli, in arrivo altre telecamere: occhi elettronici anche a colle San Marco e nelle vie del centro storico

ASCOLI – Un ulteriore piano di potenziamento per la videosorveglianza cittadina. È questa l’idea del Comune di Ascoli, che intende rafforzare il controllo sul territorio per prevenire atti vandalici o comunque, in generale, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Al momento sono 83 le telecamere funzionanti in città, ma presto ne verranno installate altre nei punti nevralgici del centro storico. Cinque, ad esempio, verranno installate agli ingressi della città e saranno dotate della tecnologia che permette di leggere le targhe.

Le zone coperte

Ben 63 delle telecamere già presenti in città si trovano tra piazza Viola, piazza Arringo, via Pretoriana, piazza Roma, via Iannella, corso Mazzini, via del Trivio, via Ceci, il chiostro di San Francesco, piazza del Popolo, corso Trieste, piazza Simonetti, piazza San Tommaso e piazza Diaz. Altre venti, invece, sono state recentemente installate a piazza Ventidio Basso, ai giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele, via Vecchi, viale De Gasperi, la zona del teatro romano, piazza Immacolata, Monticelli e via D’Ancaria. Insomma, un bel dispiegamento di occhi elettronici, quello effettuato dall’amministrazione comunale, che verrà ulteriormente implementato nel corso delle prossime settimane, arrivando a coprire quelle zone nevralgiche, soprattutto del centro, che non sono state ancora coperte.

Colle San Marco

Alcune videocamere, in realtà, verranno posizionate anche a colle San Marco, una zona in cui, soprattutto nelle ore notturne, si verificano spesso numerosi atti vandalici. Soprattutto in vista della stagione estiva, ormai imminente, si rende quindi necessario sorvegliare anche quell’area, per prevenire episodi spiacevoli oppure, nel caso in cui questi avvengano, individuare direttamente i responsabili per sanzionarli. Oltre una decina, complessivamente, dovrebbero essere le nuove telecamere che verranno presto posizionate in città, in aggiunta appunto alle 83 già esistenti e funzionanti da diverso tempo.