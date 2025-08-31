Ascoli, appartamenti ad affitti calmierati per le giovani coppie

ASCOLI – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato il nuovo piano casa a sostegno delle giovani coppie. Il progetto prevede alloggi a prezzi calmierati. Un’idea della quale in realtà era già stato precursore il Comune di Ascoli. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli hanno cominciato a lavorare da tempo sull’housing sociale.

I lavori

Sono in fase di realizzazione più di cento nuovi appartamenti che verranno affittati a basso prezzo. E che saranno destinati principalmente ai nuovi residenti. Ovvero coloro i quali porteranno la propria residenza sotto le cento torri per almeno cinque anni. Da gennaio verranno pubblicati i bandi per farne richiesta. Ci penserà poi un’agenzia speciale dell’Arengo ad assegnare le varie abitazioni, in primis proprio alle giovani coppie. L’attribuzione avverrà all’inizio dell’anno. Ma la maggior parte degli appartamenti sarà pronta per la prossima primavera. Le case sono in via di realizzazione sia in centro che nelle frazioni. Ciò grazie a un finanziamento per oltre 90 milioni ottenuto dalla stessa amministrazione comunale mediante il bando Pinqua. In centro, sono stati riqualificati tre edifici. Si tratta dell’ex immobile Eca, l’ex caserma Vecchi e il complesso di San Domenico. Un’altra cinquantina di appartamenti destinati alle giovani coppie sono in corso di realizzazione nelle frazioni. In particolare: cinque a Venagrande, tredici a Castel Trosino, quindici a Piagge, cinque a San Martino di Lisciano e quattordici a Cavaceppo.