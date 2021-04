Ascoli, appaltati i lavori per il nuovo impianto sportivo di Monticelli

ASCOLI – Via libera ai lavori per il nuovo complesso sportivo di Monticelli, nella zona nuova di Ascoli. Il Comune ha aggiudicato l’appalto ad un raggruppamento di imprese per un importo di circa 1 milione di euro. L’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo di 7 mesi.

Il progetto prevede la demolizione del vecchio velodromo e la costruzione di un nuovo campo di calcio, in erba sintetica e che potrà essere omologato per la disputa degli incontri della Lega Dilettanti. Oltre alla sistemazione della tribuna centrale attuale, in cantiere c’è anche la costruzione di un’altra gradinata per ospitare gli spettatori, con capienza di 600 posti.

Naturalmente i lavori prevedono anche un nuovo impianto di illuminazione, spogliatoi per atleti e arbitri e servizi di lavanderia. Da notare che proprio la squadra del Monticelli Calcio aveva militato nel campionato di serie D per tre stagioni, dal 2015 al 2018. Ad allenarla era stato l’attuale assessore comunale allo sport Nico Stallone ( ex calciatore). Per Ascoli un vanto avere nella stesso momento una squadra professionistica nel Campionato nazionale di serie B ed una in quello di serie D, seppur per un breve periodo.

Nel caso i progetti della compagine biancazzurra prevedessero un rilancio verso tornei di categoria superiore all’Eccellenza, il nuovo mpianto sportivo sarebbe pronto ad ospitarne le gare.

Il Comune di Ascoli, quanto alle attività legate al ciclismo su pista ha messo in programma la realizzazione di un nuovo Velodromo nell’area di Campolungo, fuori dalla cinta urbana del capoluogo, all’ingresso della vallata del Tronto. Sul posto dovrebbe nascere, stando ai programmi annunciati dalla Giunta Fioravanti, una vera e propria «Cittadella del ciclismo» con percorsi naturalistici, strutture e spazi ludici e ricreativi.