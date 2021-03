Ascoli, anziano scivola in burrone e resta bloccato 12 ore: salvato

ASCOLI- Brutta avventura per un uomo di 82 anni di Ascoli che ieri, 25 marzo, era scivolato in una scarpata nei pressi del torrente Castellano, uno dei due corsi d’acqua che bagnano il capoluogo. L’anziano passeggiava nella zona dei giardini pubblici quando per cause da stabilire, ha perso l’equilibrio ed è scivolato nel burrone, finendo tra arbusti e sterpaglie.

L’82enne, pur in possesso di un telefono non è riuscito ad avvertire dell’incidente ed è rimasto bloccato in fondo alla scarpata per 12 ore. Ad lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari, non vedendolo tornare a casa. Da lì sono scattate le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno perlustrato la zona impervia dove si riteneva l’anziano potesse essersi perso. Fin a quando non lo hanno trovato, provato fisicamente ma salvo.

L’anziano è stato poi recuperato e portato in una zona fuori pericolo. Fortunatamente, grazie alla tempestività dei soccorsi, la disavventura dell’uomo ha avuto un lieto fine.