Ascoli, anziano muore cadendo da un albero

La tragedia è avvenuta nelle campagne di Venarotta, piccolo bordo poco a nord di Ascoli. Indagano in carabinieri

ASCOLI – Tragedia a Venarotta di Ascoli. Un uomo di 81 anni è morto ieri sera durante dei lavori che stava svolgendo in campagna. A quanto si apprende l’anziano, durante degli interventi di potatura dei rami, sarebbe salito su un albero, Subito dopo sarebbe precipitato rovinosamente a terra, decedendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente ambulanze del 188, carabinieri e vigili del fuoco. Ma per l’81enne non c’era più nulla da fare. L’Arma sta svolgendo accertamenti per verificare l’esatta dinamica del fatto.