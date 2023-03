Ascoli, l’annuncio del Pd: «Il ponte sull’Ancaranese verrà ricostruito»

Alla Provincia sono stati destinati ulteriori 7,6 milioni di euro per provvedere alla messa in sicurezza della struttura

ASCOLI – Il ponte sull’Ancaranese, snodo cruciale che collega la provincia di Ascoli con quella di Teramo e che si trova all’altezza di Castel di Lama, nonché tratto fondamentale per il traffico nel Piceno, verrà ricostruito. A darne l’annuncio è il segretario provinciale del Partito Democratico, Francesco Ameli. La struttura, d’altronde, versa in pessimo stato ormai da tanti anni e, secondo alcuni, non sarebbe sicura.

L’intervento

«Grazie all’impegno politico del Partito Democratico, che ha sensibilizzato tutte le istituzioni, sarà possibile ricostruire il ponte sull’Ancaranese – conferma Ameli -. In piena sinergia con la Provincia di Ascoli e dopo le mobilitazioni dei circoli e dei sindaci del Pd, della consigliera regionale Anna Casini e del nostro deputato Augusto Curti, sono stati assegnati stessa Provincia ben 7,6 milioni di euro di finanziamento. Questi, ovviamente, si aggiungono ai tre milioni che erano già a disposizione dell’ente. Ora però bisogna correre: c’è assolutamente bisogno che la struttura commissariale provveda alle ordinanze necessarie per far partire subito i lavori onde evitare la possibile chiusura dell’arteria con il rischio di creare enormi disagi a migliaia di cittadini, esercenti e imprese. Siamo soddisfatti del risultato: poco più di un anno fa ci fu il sopralluogo delle due Province interessate e successivamente fu fatto il primo incontro tra il presidente Sergio Loggi ed il vice Giovanni Borraccini con l’allora commissario Legnini che instradò l’iter procedurale. Colgo l’occasione – conclude Ameli – per ringraziare i consiglieri del Pd in Provincia per il lavoro che è stato svolto».