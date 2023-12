Ascoli, ancora movida molesta: i residenti del centro sono esausti

Nelle ultime ore sono state danneggiate alcune vetture in sosta e qualcuno ha sparso per le strade l'immondizia

ASCOLI – Urla fino all’alba, auto danneggiate, bottiglie rotte per terra e urina contro i muri. I residenti del centro storico, ad Ascoli, sono stanchi per gli ennesimi episodi di movida molesta che si sono verificati anche nelle ultime sere. Nonostante il freddo punge e i giorni lavorativi, infatti, gli schiamazzi si ripetono e alcuni abitanti non ne possono davvero più. Alcuni hanno addirittura promosso una raccolta firme da sottoporre all’attenzione del sindaco Marco Fioravanti e dell’amministrazione comunale per provare a risolvere il problema.

La situazione

Nell’ultimo weekend, alcune persone si sono lamentate sui social per aver trovato le proprie auto, parcheggiate nelle vie del centro, con qualche graffio e alcuni specchietti rotti. Una serie di danni che ha lasciato tanto amaro in bocca, ovviamente, ai proprietari delle vetture. Qualcuno si sarebbe anche divertito ad aprire i sacchetti dell’immondizia, regolarmente lasciati fuori dalle abitazioni per favorire la raccolta differenziata, e spargere i rifiuti per strada. Per non parlare, poi, dell’odore nauseante di urina che si percepisce in parecchie rue del centro cittadino e delle scritte che vengono lasciate sui muri. Insomma, parecchi episodi di vandalismo che stanno portando alcuni residenti ad alzare la voce e chiedere all’amministrazione comunale di prevedere un numero maggiore di telecamere, soprattutto in alcune zone.