Ascoli, ancora atti vandalici in centro: i residenti dicono ‘basta’

Alcuni giovani, di notte, orinano contro le mura e le abitazioni: altri invece lasciano per terra le bottiglie in vetro

ASCOLI – «Basta atti vandalici in centro storico, siamo stanchi». Ad alzare la voce, ad Ascoli, è un gruppo di residenti che chiede maggiori controlli all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine dopo gli ultimi episodi avvenuti proprio in occasione del fine settimana. Alcuni abitanti delle rue, infatti, hanno notato alcuni giovani che facevano pipì contro le abitazioni e contro le mura che caratterizzano appunto il centro cittadino. Uno di loro ha provato anche a richiamarli, ottenendo in compenso una serie di insulti.

L’appello

Non è la prima volta, in realtà, che i residenti chiedono maggiori controlli, nelle ore notturne, alle forze dell’ordine. Stavolta alcuni di loro sono stanchi e si sono rivolti a noi per fare in modo che venisse amplificato il loro grido d’aiuto, preferendo però restare anonimi. «In piazza Ventidio Basso, solo per fare un esempio, si sentono urla e schiamazzi fino a tarda notte e la situazione non è più sostenibile – spiegano gli abitanti del centro storico -. All’indomani, poi, troviamo per terra bottiglie rotte e vetri, che rappresentano anche un pericolo per i passanti. I cattivi odori della pipì, poi, si percepiscono per tutto il giorno, visto che molti giovani orinano per strada e contro le mura. Insomma, è giunto il momento di risolvere tale problematica».