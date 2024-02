Ascoli, si allontana da casa ma non fa ritorno: si cerca anziano nella frazione di Venagrande

L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione nella tarda mattinata di ieri non dando però più notizie ai congiunti

ASCOLI – Da ieri notte, lunedì 12 febbraio, i vigili del fuoco sono impegnati in frazione Venagrande per la ricerca di un anziano. L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione nella tarda mattinata di ieri non dando però più notizie ai congiunti. Sul posto l’unità di Comando locale, personale Tas (topografia applicata al soccorso) e dei Nuclei Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e cinofili.