ASCOLI- Partono finalmente i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele ad Ascoli. A realizzarli sarà la ditta Panichi srl, che non ha vinto un appalto ma si è proposta di svolgere il compito nell’ambito dell’iniziativa «Adotta un Monumento», promossa con apposito bando dall’Amministrazione comunale. Porta d’accesso al centro storico della città, 7 mila metri quadri di estensione, il parco con alberi, percorsi e fontane, fu costruito nel 1869 su progetto dell’architetto Giulio Gabrielli, con la collaborazione dello scienziato Antonio Orsini.

Negli ultimi anni però aveva subito un lento decadimento, e dunque necessitava di un recupero urgente. L’occasione è stata data dal bando del Comune, rivolto a tutti i residenti e alle imprese del capoluogo piceno, per incentivare una manutenzione del verde e dei luoghi pubblici il più possibile condivisa, con gestione diretta per 3 anni. La ditta Panichi si è assunta l’onere del programma di sistemazione e restauro delle opere del parco, compresa la imponente statua del Re Vittorio Emanuele II collocato al centro dell’area nel 1961.

«I giardini di corso Vittorio sono un simbolo della città che tornerà a splendere – ha detto oggi il sindaco Marco Fioravanti nel corso della presentazione dell’iniziativa – e che saranno resi vivi e accoglienti con eventi, incontri culturali, momenti di festa dedicati ai bambini. Ringrazio l’azienda per il gesto che ha fatto, e che coglie in pieno lo spirito del nostro progetto Ascoli Green: fare in modo che tutti i residenti facciano qualcosa loro stessi, per rendere più bella e pulita la loro città».

La presentazione dell’iniziativa

La filosofia kennediana che ispira il programma, è stata sottolineata anche da Stefano Panichi, titolare con il fratello della ditta che si occuperà dei lavori: «Abbiamo ricevuto tanto dalla cittadinanza negli ultimi mesi – ha detto l’imprenditore edile – con molti interventi che sono stati realizzati grazie alla fiducia dei residenti, e per questo volevamo restituire ad Ascoli almeno parte di quello che ci ha donato».

I lavori , che non modificheranno l’assetto del parco, partiranno a maggio e dovrebbero protrarsi per 3 settimane. Poi l’azienda si occuperà per 3 anni della manutenzione del verde e dei manufatti presenti nell’area.

«I giardini pubblici di corso Vittorio sono un fiore all’occhiello di Ascoli – ha ricordato l’assessore Maria Luisa Volponi – e devono tornare ad essere un biglietto da visita per i turisti che verranno nella nostra città nei prossimi anni».

Nel corso della conferenza, l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli ha annunciato anche che sono ben 33 i progetti collegati al bando che sono stati presentati agli uffici comunali (di questi 18 approvati). Una partecipazione che va oltre le aspettative dell’Amministrazione comunale e che sicuramente migliorerà l’aspetto urbano ed estetico della città.

Questo anche in vista dell’ambizioso programma appena lanciato, di candidatura di Ascoli a Capitale italiana della Cultura 2024, e per il quale sono state avviate numerose iniziative promozionali e interventi di riqualificazione del patrimonio artistico locale.