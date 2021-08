Ascoli: addio a Pippo D’Angelo, storico commerciante del centro storico

ASCOLI- Un anziano commerciante di Ascoli è morto ieri sera – 1 agosto – in un incidente in campagna, a causa del ribaltamento del suo trattore. Si chiamava Pippo D’Angelo, avevo 70 anni, ed era titolare di uno storico negozio di generi alimentari in via D’Ancaria, a 30 metri da Piazza del Popolo. Una delle colonne del commercio cittadino, che resisteva da solo all’avanzata della grande distribuzione e dei supermercati, ormai presenti anche nell’area medievale di Ascoli.

E lo faceva non solo con il servizio di altri tempi, ma anche offrendo ai clienti – residenti o turisti che fossero – tutte le specialità della città e del comprensorio. Dai salumi ai formaggi, dalle olive alle altre tipicità della tradizione e dell’enogastronomia locale. Con lui se ne va un altro pezzo di quella Ascoli che fu, provinciale ed arretrata magari ma dove almeno i prodotti alimentari erano davvero buoni e genuini, contribuivano a far vivere non solo l’economia ma la socialità del centro storico cittadino.

Sui social molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di D’Angelo. Tutti lo ricordavano per la sua gentilezza, il sorriso costante sulle labbra e la notevole capacità di lavoro, che anche negli ultimi anni non erano mai venuta meno. “Ascoli perde un grande personaggio” ha scritto un residente su facebook.