ASCOLI – Ascoli si prepara ad accogliere la “Tirreno-Adriatico”. La storica ‘Corsa dei due mari’, infatti, domani (giovedì 7 marzo) passerà proprio nel Piceno. E lo farà in occasione della quarta tappa da Arrone a Giulianova. Il passaggio sotto le Cento Torri è previsto intorno alle ore 13.30: la carovana, proveniente da Acquasanta, entrerà in territorio ascolano dalla rotatoria di Porta Cartara. Da qui proseguirà su via Adriatico, via Napoli e via Piceno Aprutina, arrivando alla rotatoria del Battente per poi dirigersi verso Teramo.

Le modifiche

«Il passaggio comporterà delle modifiche al traffico e alla sosta – spiega il sindaco Marco Fioravanti -. Quindi, l’invito ai cittadini è di prestare attenzione alla segnaletica che sarà posizionata lungo le strade interessate. I mezzi che non rispetteranno i provvedimenti previsti saranno rimossi a partire dalla mattinata». La regolamentazione della viabilità prevede dalle ore 12.30 fino alle ore 14 l’interdizione al transito veicolare di via Adriatico (tratto dalla rotatoria raccordo autostradale a via Napoli), via Napoli in carreggiata Sud, via Mari e via Piceno Aprutina. L’interdizione alla viabilità veicolare sul percorso di gara comporterà anche la consequenziale preclusione totale o parziale, secondo esigenze, anche per tutte le strade che si innestano sul percorso o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree adiacenti lo stesso.

Nello stesso lasso di tempo, infine, prevista anche la sospensione di tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani interferenti con il tracciato. I mezzi di trasporto pubblico, però, potranno accedere in città transitando da percorsi alternativi, nel rispetto delle segnalazioni del personale preposto alla viabilità e della segnaletica provvisoria apposta.